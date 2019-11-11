Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.

с чего всё началось

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

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