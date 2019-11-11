Экономика
Газета.RuЛисин заплатил крупнейший НДФЛ с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин выплатил подоходного налога в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что выплаченный налог был на прибыль контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings.
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Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.РБК04:54
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:09, Вашингтон
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