Экономика

Газета.RuГазета.RuЛисин заплатил крупнейший НДФЛ с прибыли офшора

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин выплатил подоходного налога в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что выплаченный налог был на прибыль контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings.
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Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
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