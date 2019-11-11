Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли кипрского холдинга

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБКвчера в 04:54

Подробнее о событии

Миллиардер Лисин уплатил крупнейший налог с прибыли иностранной компании

Известиявчера в 14:09

Лисин заплатил крупнейший НДФЛ с прибыли офшора

Газета.Ruвчера в 13:30

РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Ведомостивчера в 06:29

Назван крупнейший плательщик НДФЛ с прибыли офшора

REGNUMвчера в 10:10

РБК назвал Лисина крупнейшим плательщиком НДФЛ с прибыли офшора

Forbesвчера в 08:05

Российский олигарх обеспечил деньгами целую область

Lenta.ruвчера в 12:44

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли кипрского холдинга

РБКвчера в 04:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru 13:22
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

RT на русском вчера в 22:03
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Общество

Глава Рособрнадзора рассказал, каким будет ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года в школах РФ будет введён обязательный экзамен по иностранному языку в рамках ЕГЭ.
REGNUM 04:35
Кино

Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре

Игромания.ру 02:29
Общество

Минюст США пригрозил россиянину Буркову 80 годами тюрьмы

РБК 17:13
Музыка

Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом

Петербургский дневник 10:16
Интернет

Facebook запускает сервис онлайн-платежей

Facebook Pay будет запущен на текущей неделе в соцсетях Facebook и Instagram. Воспользоваться им смогут пока только пользователи в США.
Rambler News Service 14:18
Кино

Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Политика

Информацию о смерти организатора «Белых касок» подтвердили

Организация "Белые каски" подтвердила смерть одного из основателей – Джеймса Ле Мезюрье.
Москва 24 вчера в 12:44
Происшествия

СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Происшествия

«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье

Коммерсантъ вчера в 17:43
Футбол

«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28
Политика

Правительство Молдавии отправили в отставку

Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° 08:55
Общество

Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой

РБК 12:06
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика

Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Газета.Ru 17:14
Гаджеты

GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне

Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com 03:49
Игры

Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation

Дни24 вчера в 10:21
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Экономика

Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС 05:45
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия 09:27
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика

Турция экстрадировала первого террориста ИГИЛ на родину

Турция сегодня экстрадировала первого иностранного игиловца (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ) из страны.
Московский Комсомолец Турция вчера в 04:09
Политика

Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы

Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05
Политика

Путин наградил Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского

ТАСС 14:35
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

РИА Новости 07:56
Фигурное катание

ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings 05:05
Наука

По отпечатку пальца стало возможным выявить наркоманов

Ученые из Университета Суррея рассказали, как можно выявить человека, употребляющего наркотики, по отпечатку пальца.
Газета DAILY 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное