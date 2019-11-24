Политика
РИА НовостиМиллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
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Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
Здоровье
Выявлено, обладатели какой группы крови наиболее подвержены раку
Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.
Армия и оружие
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Политика
СБУ заблокировала поставки угля с Донбасса в обход запрета
Служба безопасности Украины заблокировала механизм поставок угля, который добыт на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.
Происшествия
Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми
Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Культура
Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»
Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Происшествия
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Происшествия
В Черном море при кораблекрушении погибли 14 тысяч овец
В Черном море погибли 14 тысяч овец, сообщает BBC. Инцидент произошел в румынском порту Мидия.
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
Культура
Лоза оценил «Детское Евровидение»: Слава богу, не победили
Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал итоги международного конкурса "Детское Евровидение" в беседе с Пятым каналом.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Бренд Loewe извинился за напоминающую форму узников концлагерей одежду
В ноябрьской коллекции люксовой модной марки Loewe нашли одежду, напоминающую форму узников концлагерей – бренд уже принес извинения и убрал скандальную коллекцию из продажи, сообщает "Медуза".
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Культура
Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»
Шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Футбол
Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
Общество
В Южно-Китайском море зафиксировали «подводный ядерный взрыв»
Океанографические приборы, контролирующие состояние Южно-Китайского моря, запечатлели мощный подводный взрыв.
Экономика
Названы размеры банковских депозитов россиян
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына
Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Общество
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Политика
Клинцевич ответил на заявление украинского генерала о базе в Крыму
Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".