Политика

РИА НовостиРИА НовостиМиллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Блумберг представил стратегию по «поражению Трампа» на выборах-2020

РБК12:09

Майкл Блумберг выступил с первым предвыборным заявлением

Ведомости11:42

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

РИА Новости10:22

Советник Трампа сомневается, что Блумберг одержит победу на выборах

ТАСС12:51

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Коммерсантъ10:44

Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США

RT на русском10:36

Блумберг попробует помешать Трампу

Вести.Ru10:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Музыка

Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна

Новая Кубань 08:55
Футбол

Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 09:00
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Происшествия

Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

РБК 11:44
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Политика

На Западе предрекли медленную смерть НАТО

Альянсу грозит медленная смерть и потеря интереса со стороны своих членов.
News.ru 09:35
Футбол

В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Discover24 02:16
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Футбол

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Происшествия

Петербургские полицейские догнали в Карелии подозреваемого в убийстве

ФАН 08:59
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Автоновости дня 07:04
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru 00:41
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Общество

Диетолог назвала худшие продукты для завтрака

РИА Новости 09:20
ЖКХ

В Курске восстановили теплоснабжение после аварии

Теплоснабжение более 20 тысяч человек в Курске, нарушенное вечером в пятницу, восстановлено примерно через сутки, говорится в материалах Минэнерго России.
РИА Новости вчера в 14:47
Происшествия

В Сургуте локализовали пожар в ресторане

ТАСС 13:34
Футбол

Президент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб.
News.ru 07:42
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Политика

Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
РИА Новости 05:13
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Общество

Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки

Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья 24 ноября и с утра понедельника, 25 ноября.
Фонтанка.Ру 13:36
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
RT на русском 13:22
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина

Испанские правоохранительные органы задержали подлодку, на борту которой находилось три тонны кокаина.
РИА Новости 12:48
Здоровье

Названы опасные губительные свойства продуктов из сои

Ugpressa.ru 12:12
Спорт

Массовый завал лыжниц лишил их победы

Lenta.ru 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майкл Блумберг
Американский предприниматель
Предприниматель и 108-й мэр Нью-Йорка. Входит в число самых богатых людей мира по версии Forbes, на 5 мая 2018 года он занимает 11-е место с состоянием в 50,4 млрд долларов. Является учредителем и владельцем информационного агентства Bloomberg.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное