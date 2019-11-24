Политика
RT на русскомМиллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США
Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и победить на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку».
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Общество
Австралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Происшествия
В Афганистане подорвали автомобиль ООН
Официальный представитель МВД Насрат Рахими сообщил, что взорвался автомобиль, принадлежащий одному из подразделений Организации Объединенных Наций (ООН), аккредитованных в Кабуле.
Политика
СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
Робот для российской армии "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Авто
В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»
С января по сентябрь в России продано около 700 тысяч оснащенных автоматической трансмиссией новых легковушек.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Происшествия
В Петербурге подозреваемый в убийстве сожительницы сбежал в Карелию
Общество
Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем
Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Общество
Ученые определили опасное для здоровья количество чашек кофе в день
Ученые назвали опасное для жизни количество чашек кофе в день. Об этом сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.
Армия и оружие
Российские военные проинспектируют военные объекты в Португалии
Российская группа инспекторов в рамках Венского документа 2011 года об укреплении доверия и безопасности планирует провести инспекцию военных объектов одного из районов на территории Португалии в период с 25 по 29 ноября.
Гаджеты
Дизайн Samsung Galaxy S11 раскрыт на фото-рендерах
В следующем году компания Samsung выпустит свой флагманский смартфон Galaxy S11.
Экономика
Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Общество
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
Кино
Вышел трейлер 12-го сезона «Доктора Кто»
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Шоу-бизнес
Обнаружена связь между Гундаревой, Началовой и Гурченко
Обнаружена связь между Юлией Началовой, Натальей Гундаревой и Людмилой Гурченко.
Армия и оружие
США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая
Фигурное катание
Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии
Теннис