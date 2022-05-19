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Миллиардер Михельсон: студентам стоит учиться на инженеров, чтобы зарабатывать до $1 млн

Совладелец крупнейшей в России нефтегазовой компании «Новатэк», миллиардер Леонид Михельсон посоветовал будущим студентам выбирать инженерные специальности, чтобы иметь возможность зарабатывать до одного миллиона долларов.
Lenta.ru
Михельсон напомнил, что пока ни одна топовая инжиниринговая компания не может делать EPC-контракты, то есть одновременно «выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями».
ИА Московский регион
«Вот именно в криогенной области, по управлению такими заводами, как "Ямал СПГ", заработки самых-самых топовых от полумиллиона долларов до миллиона», — уточнил Михельсон.
Lenta.ru
Михельсон занимает четвертую строчку среди российских миллиардеров в рейтинге журнала Forbes.
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