Доля квартир с отделкой (white box и под ключ) в продаже на первичном рынке Москвы Данные: ЦИАН Само сокращение лотов с отделкой в столичных новостройках эксперты ЦИАН связывают со сложностями поставок импортных строительных и отделочных материалов, а также их существенным подорожанием.