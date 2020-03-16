Общество
Газета.RuПутин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост
Российский лидер Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста".
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Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Шоу-бизнес
Алексей Миранчук стал крестным отцом младшей дочери Тарасова
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук стал крестным отцом младшей дочери бывшего одноклубника Дмитрия Тарасова.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Футбол
Жорже Жезуш сдал положительный тест на коронавирус
Ранее сообщалось о том, что вице-президент "Фламенго" Маурисио Гомес де Матос сдал положительный тест на коронавирус.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Авто
Toyota изобрела безупречный способ окраски автомобилей
В результате качество окраски значительно выше, чем возможно при воздушном распылении, потери краски не превышают 5%, а работающие по этой технологии окрасочные установки менее массивны и более энергоэффективны.
Здоровье
На Сахалине вводят новые меры борьбы с коронавирусом
16 марта в Южно-Сахалинске состоялся брифинг с министром здравоохранения Сахалинской области, на котором Владимир Ющук рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.
Общество
Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса
Хотя мазки носа и глотки показывали отрицательный результат на коронавирус, вирус все еще обнаруживался в кале даже спустя 13 дней после выписки из больницы.
Общество
Правительство запускает интернет-портал Стопкоронавирус.рф
Российское правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф с актуальной информацией о ситуации с коронавирусом в России и мире, пишет РИА Новости.
Общество
Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине
Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом
Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Энергетика
Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток
Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.
Футбол
21-летний футбольный тренер умер от коронавируса
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Здоровье
Спасатель напомнил об опасности градусников
Что делать, если вы разбили градусник и ртуть угрожает здоровью, рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин в интервью радио Sputnik.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Культура
Фонд Сокурова объявил о старте федерального конкурса кинодебютов
Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" объявил о старте федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Шоу-бизнес
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Общество
В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Армия и оружие
Российские войска получат на вооружение новые бронеавтомобили
Вооруженные силы РФ в скором времени получат на вооружение новейшие бронемашины, создаваемые на базе шасси военных версий «КамАЗов» и «Уралов».
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с космодрома «Плесецк»
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 16 марта 2020, 21:46 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.
Происшествия
В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.