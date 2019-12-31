Общество
Вести.RuМиллиардер и 99 миллионеров: стали известны итоги новогодней лотереи
В России стало на 99 миллионеров больше. Именно столько россиян выиграли в лотерею "Столото" призы по 1 миллиону рублей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото", больше всего везунчиков оказалось в Москве и Подмосковье: здесь по 1 миллиону рублей выиграли сразу 20 человек.
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В Хабаровском крае появился 1 миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото»
PROkhab.ruвчера в 19:16
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Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Общество
Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Наука
Вакцина от гриппа может помочь в борьбе с раковыми опухолями
Американские ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии при лечении рака.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Экономика
Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Футбол
Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Футбол
Лемар может сменить «Атлетико» на «Тоттенхэм»
Полузащитник Тома Лемар, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», рапортует издание Foot Mercato.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Политика
В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152
Только 20 вертолетов Вооруженных сил (ВС) Германии из 152 пригодны к эксплуатации, сообщает издание Bild 2 января со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Финансы
В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше
О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
Хоккей
Подколзин: в пах швейцарцу не бил, это было удаление, но без грязи
В пах не бил, и, слава богу, это увидели. Да, я его придержал, это удаление, и это понятно.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Политика
Глава МИД Латвии назвал Россию вызовом безопасности Прибалтики
Растущий военный потенциал России создает вызовы для безопасности в Балтийском регионе.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Кино
Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.