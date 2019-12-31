В России стало на 99 миллионеров больше. Именно столько россиян выиграли в лотерею "Столото" призы по 1 миллиону рублей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото", больше всего везунчиков оказалось в Москве и Подмосковье: здесь по 1 миллиону рублей выиграли сразу 20 человек.

Происшествия Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.

Общество Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.

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