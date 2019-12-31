Общество

Вести.RuВести.RuМиллиардер и 99 миллионеров: стали известны итоги новогодней лотереи

В России стало на 99 миллионеров больше. Именно столько россиян выиграли в лотерею "Столото" призы по 1 миллиону рублей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото", больше всего везунчиков оказалось в Москве и Подмосковье: здесь по 1 миллиону рублей выиграли сразу 20 человек.
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Новогодняя лотерея принесла по 1 млн 99 жителям России

Телеканал 360°03:55

Почти 100 человек выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее России

Газета.Ru02:20

В Хабаровском крае появился 1 миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото»

PROkhab.ruвчера в 19:16

После новогодней лотереи 99 россиян стали миллионерами. Среди счастливчиков есть уральцы

URA.Ru02:09

Почти 100 россиян выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее

RT на русском02:07

В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

РИА Новости01:32

Почти 100 человек стали миллионерами по итогам лотереи в России

Известия02:19
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия

На Боровой улице на пешехода упал горящий мужчина

Piter.tv 11:13
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Газета.Ru 09:54
Общество

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
ТАСС 06:09
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 05:12
Наука

Вакцина от гриппа может помочь в борьбе с раковыми опухолями

Американские ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии при лечении рака.
Волгоградская правда вчера в 11:40
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

РБК 10:23
Происшествия

В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами

РИА Новости вчера в 04:36
Экономика

Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Общество

Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Коммерсантъ 09:23
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Футбол

Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Спорт-Экспресс 09:36
Общество

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня 31.12.19 в 06:28
Футбол

Лемар может сменить «Атлетико» на «Тоттенхэм»

Полузащитник Тома Лемар, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме», рапортует издание Foot Mercato.
Евро-футбол.ру 04:40
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Политика

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Только 20 вертолетов Вооруженных сил (ВС) Германии из 152 пригодны к эксплуатации, сообщает издание Bild 2 января со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.
Известия 04:58
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Финансы

В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше

О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
Парламентская газета вчера в 16:01
Хоккей

Подколзин: в пах швейцарцу не бил, это было удаление, но без грязи

В пах не бил, и, слава богу, это увидели. Да, я его придержал, это удаление, и это понятно.
Чемпионат 09:35
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Политика

Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве

Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Российская газета 07:28
Политика

Глава МИД Латвии назвал Россию вызовом безопасности Прибалтики

Растущий военный потенциал России создает вызовы для безопасности в Балтийском регионе.
Известия 10:05
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 31.12.19 в 09:00
Футбол

Жена Икарди: «Интуиция подсказала, что Мауро нужно покинуть Италию»

Матч ТВ 10:40
Кино

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

РИА Новости 31.12.19 в 08:43
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
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