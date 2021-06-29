Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны российской экономики
21 июня стало известно, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в российскую экономику в 2020 году сократились на 70 процентов — до 10 миллиардов долларов, свидетельствуют данные доклада Конференции ООН по торговле и развитию.В источнике
Подконтрольная "ВТБ Капиталу" компания Nevsky Property Investments Limited приобрела у структуры ПАО АФК "Система" 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей фармхолдингом "Биннофарм Групп", говорится в совместном пресрелизе участников сделки.
Случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, изначально появившимся в Южной Америке, были зафиксированы в Великобритании, сообщает 28 июня газета Express, ссылаясь на Агентство общественного здравоохранения Англии.