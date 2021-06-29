21 июня стало известно, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в российскую экономику в 2020 году сократились на 70 процентов — до 10 миллиардов долларов, свидетельствуют данные доклада Конференции ООН по торговле и развитию.

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