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Экономика

Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны российской экономики

21 июня стало известно, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в российскую экономику в 2020 году сократились на 70 процентов — до 10 миллиардов долларов, свидетельствуют данные доклада Конференции ООН по торговле и развитию.В источнике

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Миллиардер Бойко назвал слабые стороны российской экономики

Общественная служба новостей01:35

Миллиардер из списка Forbes озвучил слабые стороны российской экономики

БИЗНЕС Online01:27

Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны российской экономики

Lenta.ru01:06
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Интересное

«ВТБ Капитал» приобрел у АФК 11,2% компании-владельца «Биннофарм Групп»

Подконтрольная "ВТБ Капиталу" компания Nevsky Property Investments Limited приобрела у структуры ПАО АФК "Система" 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей фармхолдингом "Биннофарм Групп", говорится в совместном пресрелизе участников сделки.
Интерфакс01:15

В Британии обнаружены случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса

Случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, изначально появившимся в Южной Америке, были зафиксированы в Великобритании, сообщает 28 июня газета Express, ссылаясь на Агентство общественного здравоохранения Англии.
ИА Красная Веснавчера в 04:58