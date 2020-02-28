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Происшествия В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.