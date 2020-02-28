Экономика
REGNUMМиллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
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В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
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Число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек.
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В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
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Девяносто десантников, несколько тысяч боевиков и несданная высота — ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков.
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Кино
Во Франции вручили кинопремию «Сезар»
В Париже в ночь на 29 февраля объявили лауреатов кинопремии «Сезар». Лучшим фильмом признали картину «Отверженные» режиссера Ладжа Ли.
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Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая
Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.
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Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет
По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
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Болгария затормозила «Турецкий поток»
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Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб
Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
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Под налог на роскошь подпали новые машины
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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
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Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
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Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
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Инаугурация концертного органа началась в столичном «Зарядье»
Порядка 20 тысяч человек ожидаются на инаугурации органа в концертном зале «Зарядье».
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На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.