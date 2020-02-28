Экономика
REGNUMМиллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
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Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Авто
Под налог на роскошь попали новые машины
Политика
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Футбол
Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»
Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Происшествия
Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
Общество
Борис Джонсон объявил о помолвке
«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке», — сообщается в заявлении представителя пары.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Политика
Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая
Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя американской администрации.
Армия и оружие
Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Путин предложил президенту Ирана помощь в борьбе с коронавирусом
В ходе беседы Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса в Иране и заявил о готовности России помочь Тегерану в борьбе со вспышкой инфекции.
Спорт
Фаткулина стала четвертой на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье
Российская конькобежка Ольга Фаткулина показала четвертый результат в первом забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Норвегии.
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас дал дочери русское имя
Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Биатлон
Драчев: СБР хочет, чтобы в IBU разъяснили ситуацию по обыскам
Российская сторона хочет, чтобы в Международном союзе биатлонистов (IBU) разъяснили ситуацию с обысками в отеле сборной России на прошедшем чемпионате мира в Италии на встрече с представителями Союза биатлонистов России (СБР), сообщил РИА Новости глава СБР Владимир Драчев.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.