Экономика
REGNUMМиллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Читать в источнике
Оценить284
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:08, Ашберн
Футбол
Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне
Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
Спорт
Большунов не тратил время на питье воды ради результата
Неудачи в «Ски туре» реабилитировало второе место на этапе Кубка мира в Лахти, теперь отрыв Большунова составляет 465 очков.
Происшествия
Второклассник умер во время урока в Магнитогорске
В пятницу, 28 февраля, во время урока в 12-й школе Магнитогорска скончался ученик второго класса.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835 человек
Число жертв нового коронавируса COVID-2019 на территории Китая составило 2835 человек.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения и воздействия нового коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого», заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Футбол
Шюррле заявил, что его травма оказалась тяжелее, чем предполагалось
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле сообщил, что его травма носит более тяжёлый характер, чем это изначально предполагалось.
Политика
В Турции назвали возможные даты встречи Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что расчеты Киева на международную изоляцию России не оправдались.
Теннис
Джокович победил на турнире в Дубае
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Происшествия
Дочь Спилберга арестовали за домашнее насилие
Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла была арестована за домашнее насилие.
Политика
В парламент Франции внесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция» внесли в парламент страны вопрос о вотуме недоверия правительству.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Шоу-бизнес
Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале
Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Космос
Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
Кино
Звезды «Гарри Поттера» объединятся для нового проекта Джоан Роулинг
Единоборства
Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.
Происшествия
Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
Космос
Космический корабль Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разорвался при испытаниях в штате Техас.