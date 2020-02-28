«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.

Здоровье ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения и воздействия нового коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого», заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Политика В Турции назвали возможные даты встречи Путина и Эрдогана Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Происшествия МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.

Общество В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.

Армия и оружие В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск» Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Космос Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».