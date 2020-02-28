Экономика

REGNUMREGNUMМиллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
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с чего всё началось
Поводом для публикации Дерипаски послужило сообщение
 источников агентства Reuters, что Банк Японии решил изменить политику и отказаться от цели достигнуть инфляции в 2%, чтобы справиться с последствиями вспышки коронавируса.
Forbes28 февраля в 10:39

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Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

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Rambler News Service28 февраля в 06:25
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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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В Таиланде зафиксировали первую смерть от коронавируса

На территории Таиланда зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса COVID-19.
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По решению коалиционного правительства Люксембурга с 29 февраля на территории герцогства вводится бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей и гостей страны.
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РИА Новости вчера в 18:06
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Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своём Twitter о том, что в дом к трём её сотрудникам в Анкаре ворвались «какие-то упыри», которые угрожали им.
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RT на русском вчера в 07:30
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В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
RT на русском вчера в 04:14
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Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
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Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Севастополя

В Севастополе в розыск объявили женщину с подозрением на коронавирус. Она сбежала из больницы, сообщает Mash в воскресенье, 1 марта.
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"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
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На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
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Попавшие под обстрел сирийской армии в идлибской зоне деэскалации турецкие военнослужащие находились в боевых порядках боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
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У Земли появился временный естественный спутник

Американские астрофизики обнаружили новый естественный спутник земли. Малый астероид имеет маркировку 2020 CD3.
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Илон Маск назвал беспилотный истребитель «убийцей» американского F-35

Илон Маск, миллиардер из США, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» сообщение о том, что беспилотный истребитель с системой дистанционного управления окажется «убийцей» американского F-35.
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Гендиректор «Интера» Маротта: сезон серии А может быть не завершен

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар, в присутствии свидетелей подписали мирное соглашение.
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В парке «Остров мечты» в день открытия сломались два аттракциона

По словам представителей пресс-службы тематического парка, проблемы возникли на аттракционах «Бездна Первого Крэнга» и «Молот судьбы».
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Плей-офф КХЛ стартует в воскресенье четырьмя матчами

Двенадцатый розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием восьми лучших команд Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата начнется в воскресенье четырьмя матчами.
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Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр

Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Naked Science 28 февраля в 11:49
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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