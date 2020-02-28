Экономика
REGNUMМиллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
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с чего всё началось
Поводом для публикации Дерипаски послужило сообщение источников агентства Reuters, что Банк Японии решил изменить политику и отказаться от цели достигнуть инфляции в 2%, чтобы справиться с последствиями вспышки коронавируса.Forbes28 февраля в 10:39
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