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РИА Новости

Миллиардер призвал не брать квартиру в ипотеку

Миллиардер Игорь Рыбаков в своем канале на YouTube объяснил, почему он выступает против ипотечных кредитов и рассказал, как купить квартиру без них. Бизнесмен отметил, что есть две категории людей. Первые — это бедные люди, которые берут ипотеку и выплачивают ее несколько десятилетий.В источнике
Подробнее о событии

Российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку «видом современного рабовладения»

Комсомольская правда16:07

«Будешь платить до смерти»: миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки и научиться копить

Экспресс газетавчера в 03:48

Миллиардер призвал не брать квартиру в ипотеку

РИА Новостивчера в 07:47

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Российский миллиардер поделился простыми способами покупки квартиры: это не ипотека

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