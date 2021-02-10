Миллиардер Игорь Рыбаков в своем канале на YouTube объяснил, почему он выступает против ипотечных кредитов и рассказал, как купить квартиру без них. Бизнесмен отметил, что есть две категории людей. Первые — это бедные люди, которые берут ипотеку и выплачивают ее несколько десятилетий.

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