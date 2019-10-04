Общество
РЕН ТВМиллиардер швырнул в зрителей 20 тысяч долларов в Петербурге
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Миллиардер осыпал слушателей 20 тысячами долларов на форуме в Питере: «Приумножь и передай другому»
Комсомольская правдавчера в 07:43
На форуме «Синергия» в Петербурге миллиардер Рыбаков «пульнул» в зал 20 тысяч долларов
78.ru04 октября в 14:44
Посетители «Синергии» делятся в соцсетях фото долларов от миллиардера Рыбакова
Невские Новости05 октября в 05:10
Магнитогорский миллиардер «высыпал» на зрителей 20 тысяч долларов
Челябинск Сегодня05 октября в 02:49
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.
РБК вчера в 17:55
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 05 октября в 01:55
Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу», у Свечникова 2 передачи
ProstoProSport вчера в 23:23
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Здоровье
Врач назвала самый полезный растительный продукт
Российский врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала исследование зарубежных коллег о пагубном влиянии на здоровье сырых овощей.
Medical Note вчера в 09:32
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04 октября в 01:58
Игры
Стала известна продолжительность сюжетной кампании Marvel’s Avengers
CyberSport.ru вчера в 10:30
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы
«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° вчера в 12:14
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия вчера в 17:01
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Единоборства
Деревянченко хочет провести реванш с Головкиным
REGNUM вчера в 04:40
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Здоровье
В красноярском детском саду появилась машина для обнимания
В двух детских садах Красноярска появилось специальное оборудование для ребятишек с повышенными потребностями.
Newslab.ru вчера в 22:40
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Происшествия
Северокорейское и японское суда столкнулись в море
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги
Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо вчера в 20:00
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости вчера в 11:53
Политика
Меланью Трамп уличили во лжи о знании иностранных языков
Московский Комсомолец вчера в 16:27
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 04 октября в 02:45
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru вчера в 06:22
Экономика
Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности
В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 18:06
Гаджеты
Microsoft и AMD представили 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3
Значительная многолетняя программа сотрудничества AMD и Microsoft по проектированию систем на кристалле, платформ и программного обеспечения позволила создать этот 15-дюймовый ноутбук Microsoft Surface 3. Он отличается балансом производительности и времени автономной работы, а также дизайном и легкостью.
CNews 04 октября в 07:19