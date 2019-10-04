В Санкт-Петербурге на форуме "Синергия" в зрителей швырнули тысячи долларов.

Миллиардер швырнул в зрителей 20 тысяч долларов в Петербурге

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