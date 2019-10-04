В Санкт-Петербурге на форуме "Синергия" в зрителей швырнули тысячи долларов.

Миллиардер швырнул в зрителей 20 тысяч долларов в Петербурге

Технологии «Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.

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Армия и оружие Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».

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Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Экономика ЦБ рассказал о незаконном поиске клиентов банками За три квартала 2019 года Центробанк 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй, которые они делают для того, чтобы предложить свои услуги.

Армия и оружие Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.

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