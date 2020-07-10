Общество
Live24Миллиардеру Олегу Тинькову пересадили костный мозг
Известный российский предприниматель, миллиардер и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в своем Instagram-аккаунте рассказал подписчикам, что накануне ему сделали операцию по трансплантации костного мозга. По его словам, операция прошла успешно.
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«Сегодня прошел в коридоре 2 км». Олег Тиньков рассказал о пересадке костного мозга
Спорт-Экспрессвчера в 10:43
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Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия вчера в 07:07
Транспорт
Мишустин одобрил льготный проезд в Крым для школьников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее школьникам старше 10 лет льготный проезд в Крым по железной дороге во время летних каникул.
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Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости вчера в 07:57
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
Российский футбольный союз принял решение о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три игры, то есть до окончания этого сезона, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 12:11
Единоборства
Глава UFC выразил поддержку Хабибу Нурмагомедову
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поддержал Хабиба Нурмагомедова в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова. скончался в начале июля.
МИР 24 вчера в 17:50
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Общество
В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:42
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Общество
Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро
Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
Финансовая газета 09 июля в 11:50
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Шоу-бизнес
Антон Табаков празднует 60-летие
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес
Влад Соколовский устроил новой девушке веселый день рождения
Больше снимков опубликовала подруга Сурковой. Влад Соколовский постарался, чтобы этот день для Ангелины стал особенным.
Lisa.ru вчера в 06:15
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» объявлена погибшей
Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере.
Известия 09 июля в 22:15
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Космос
Гигантскую космическую «стену» нашли позади Млечного Пути
Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 02:42
Общество
В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok
Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС вчера в 17:22
Наука
Назван новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19.
РИА Новости 02:52
Футбол
Каррагер: «Де Хеа не вернётся на прежний уровень»
Думаю, Давид уже не сможет вернуться на прежний уровень, который он демонстрировал несколько лет назад.
Евро-футбол.ру 02:08
Армия и оружие
Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции
Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Общество
За сутки коронавирус обнаружен у 6 611 человек в России
Коронавирусная инфекция была диагностирована у еще 6 611 человек в 83 регионах России, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:41
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
Футбол
«Тоттенхэм» согласовал контракт с Виллианом
Клуб согласовал с бразильским хавбеком все условия контракта, он должен присоединиться к «шпорам» на правах свободного агента.
Матч ТВ 03:15
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
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