Общество

Live24Live24Миллиардеру Олегу Тинькову пересадили костный мозг

Известный российский предприниматель, миллиардер и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в своем Instagram-аккаунте рассказал подписчикам, что накануне ему сделали операцию по трансплантации костного мозга. По его словам, операция прошла успешно.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом

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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
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Экономика

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Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере.
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