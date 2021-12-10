Bayer и Amazon помогут фермерам оценить углеродный след сельскохозяйственного производства

Проект Carbonview, построенный на платформе AWS, предоставляет разрешенный доступ к данным о транзакциях с продуктами по требованию и биржевым данным о растениеводстве с объектов по производству этанола через платформу Bushel для оценки углеродного воздействия решений о поставках и закупках.