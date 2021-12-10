Будьте в Плюсе

Миллиардеры-инсайдеры в ноябре продали акции основанных ими компаний на $63,5 млрд

Основной объем продаж пришелся на инсайдеров компаний технологического сектора — $41 млрд.
Forbes
Инсайдеры компаний индекса S&P 500 в ноябре продали акции на $63,5 млрд, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила
 The Wall Street Journal.
Forbes
Ноябрьский пик распродаж связан с «налогом на миллиардеров», который планируют принять в США.
BFM.ru
Предприниматель Илон Маск ранее продал акций более чем на миллиард долларов.
Экономика сегодня

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Бизнесмены США выручили от продажи акций своих компаний рекордные $63 млрд
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