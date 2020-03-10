Экономика
Газета.RuМиллиардеры России потеряли $8,8 млрд из-за обвала на рынках
Российские миллиардеры обеднели на $8,81 млрд из-за ослабления рубля на рынке после выхода России из сделки ОПЕК+. Их потери подсчитал журнал Forbes. Больше всего пострадали из-за пикирования нефтяных котировок и курса рубля совладельцы нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов F 3 и Леонид Федун.
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с чего всё началось
Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.Forbes06:20
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