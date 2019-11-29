Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМиллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
Известия28 ноября в 16:01

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Экс-министр: Минфин взял цифры вложений богачей в инвестпроекты с потолка

Национальная служба новостей02:00

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВ28 ноября в 18:06

Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

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News.ruвчера в 07:10

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известия28 ноября в 17:11
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