Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.

с чего всё началось

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.

Футбол Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020 Группа смерти Самой интригующей группой станет квартет F: туда попали действующий чемпион Европы Португалия, чемпион мира Франция, а также Германия, которая считается сложнейшим соперником в любом своем состоянии, а теперь еще и горит желанием исправиться за полный провал на мундиале-2018.

Политика Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.

Политика Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Общество Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.

Футбол Сарри: «Сейчас Роналду не такой резкий, как это было раньше» В последний раз Роналду забивал в чемпионате Италии 30 октября в матче с «Дженоа» (2:1). Всего в этой Серии А Криштиану провел десять матчей, забил пять мячей и отдал один результативный пас.

Общество Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают лесные пожары в Амазонии.

Общество Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола» В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.