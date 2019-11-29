Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.

с чего всё началось

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Андрея Иванова.

Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

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