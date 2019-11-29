Экономика

RT на русскомRT на русскомМиллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Андрея Иванова.
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с чего всё началось

Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
Известия28 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Экс-министр: Минфин взял цифры вложений богачей в инвестпроекты с потолка

Национальная служба новостейвчера в 02:00

Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

Forbes29 ноября в 02:59

Список Forbes готов предложить Минфину проекты на сумму 70 трлн рублей

News.ru28 ноября в 17:47

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБК28 ноября в 18:34

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВ28 ноября в 18:06

Миллиардеры из списка Forbes предложили властям РФ проекты на 70 триллионов рублей

URA.Ru28 ноября в 20:25

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известия28 ноября в 17:11
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Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
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В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли

Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
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Серджио Сетте Камара выиграл субботний заезд Формулы 2 в Абу-Даби

Гонщик DAMS Серджио Сетте Камара выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Абу-Даби, грамотно распорядившись шинами в напряжённой концовке.
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Происшествия

В Ярославле в пятиэтажке произошел взрыв газа

В Дзержинском районе Ярославля 30 ноября, около 23 часов, на улице Панина в доме 41 произошел взорвался газ.
Эхо76 - Ярославль вчера в 16:52
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Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену

Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
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Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Общество

Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
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Как оказалось, Семенович, действительно делала пластическую операция, но только не для увеличения груди, а для её уменьшения.
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Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».
RT на русском 06:17
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru 01:49
Политика

Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

Lenta.ru 06:19
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Общество

Ди Каприо отрицает обвинения в финансировании поджогов лесов Амазонии

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, касающихся спонсирования неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают пожары в лесах Амазонии.
Газета.Ru вчера в 18:06
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
РИА Новости вчера в 22:04
Происшествия

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

РИА Новости 06:33
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Шоу-бизнес

Александр Цекало схватил за грудь свою жену Дарину Эрвин

Известный российский режиссер и продюсер Александр Цекало продолжает наслаждаться совместной жизнью со своей новой супругой.
Дни24 вчера в 14:03
Политика

В Госдуме назвали токсичными советы Кравчука Зеленскому

Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек считает, что первый украинский президент Леонид Кравчук дает действующему лидеру Украины Владимиру Зеленскому токсичные советы и рекомендации, которые давно устарели.
Журналистская правда 06:15
Биатлон

Йоханнес Бе выиграл спринт в Эстерсунде, Елисеев — третий

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Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
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Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

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Футбол

Столичное дерби. «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы

В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:42
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Политика

Критики коалиции с Меркель избраны в руководство социал-демократов

Известные критики Меркель из коалиционной партии социал-демократов выиграли гонку за лидерство в партии (Reuters).
Вечерний курьер вчера в 13:07
Футбол

Стали известны соперники сборной России на Евро-2020

Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Экономика сегодня вчера в 13:09
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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