Экономика

ИзвестияИзвестияМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Андрей Иванов.
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с чего всё началось

Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
Известия28 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Экс-министр: Минфин взял цифры вложений богачей в инвестпроекты с потолка

Национальная служба новостей02:00

Инвестиции в транспорт в 2019 году составили 2,4 трлн рублей

News.ruвчера в 07:10

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВ28 ноября в 18:06

Миллиардеры из списка Forbes предложили властям РФ проекты на 70 триллионов рублей

URA.Ru28 ноября в 20:25

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБК28 ноября в 18:34

Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

Forbesвчера в 02:59

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известия28 ноября в 17:11
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Политика

Украина упростила порядок пересечения границы в Донбассе для детей

Госпогранслужба Украины сообщила о вступлении в силу нового порядка пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
Взгляд.ру 28 ноября в 06:18
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Футбол

В субботу состоится жеребьевка Евро-2020

В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Советский спорт 03:57
Происшествия

Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области

Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 05:52
Спорт

Лыжница Непряева стала третьей в гонке на 10 км на этапе КМ в Руке

Россиянка Наталья Непряева завоевала бронзу в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.
RT на русском 05:11
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Экономика

Правительство готовит отмену пенсий в России

Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 06:50
Шоу-бизнес

Супруга Гогена Солнцева попала в больницу

Кто-то даже считает, что пассия Солнцева серьезно больна, и сам шоумен тщательно скрывает эту информацию.
OvideO.ru 27 ноября в 07:38
Общество

Стало известно, как эксперты ВАДА сбегают от неудобных вопросов России

Эксперты Всемирного антидопингового агентства в прямом смысле уходят от «неудобных» вопросов России, заявил замдиректора ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» Юрий Силаев.
ФАН 05:26
Энергетика

«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»

В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 23:12
Гаджеты

Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9

Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Astera 28 ноября в 10:48
Происшествия

Стрельба в московской гостинице: преступник скрылся

В гостинице на востоке столицы произошел конфликт со стрельбой, один человек ранен.
Вести.Ru 06:17
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Происшествия

Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна "Джирех" под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж.
Газета.Ru вчера в 16:00
Армия и оружие

Ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

Российская газета 06:33
Футбол

«Оренбург» направил в РФПЛ согласие на перенос матча с «Сочи»

"Оренбург" направил в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) официальное согласие на перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Сочи", заявил РИА Новости президент "Оренбурга" Владимир Кияев.
РИА Новости 02:42
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Гаджеты

Redmi K30 пошел по стопам Redmi K20

Как и ожидалось, компания Redmi опубликовала первый официальный тизер своего нового смартфона Redmi K30, который должен быть анонсирован менее чем через две недели.
iXBT.com 28 ноября в 00:33
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru 28 ноября в 03:28
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф обнаружился в Таиланде в компании татуированной девушки

Похоже, что пара встречается уже несколько месяцев – в последний месяц лета они летали вместе в Израиль.
Городовой вчера в 04:26
Происшествия

Появилось видео с места крушения вертолета под Новороссийском

В сети выложили видео с места крушения вертолета в пяти км юго-западнее поселка Абрау-Дюрсо, расположенном под Новороссийском.
Газета.Ru 04:51
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков

О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Shraibikus News 03:44
Политика

Медведчук обвинил главу МИД Украины в госизмене

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук отчитал главу МИД Украины Вадима Пристайко.
Журналистская правда 06:37
Космос

Пылевые бури выкачивают воду с Марса

Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Портал Поиск вчера в 06:27
Происшествия

На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана

На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты.
Газета.Ru 05:23
Футбол

«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве

В матче 18-го тура молодежного первенства России «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Спартаком» — 2:0.
Sport24.ru 06:55
Армия и оружие

Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 28 ноября в 02:44
Кино

На экраны страны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лента посвящена знаменитому советскому вратарю, обладателю «Золотого мяча» Льву Ивановичу Яшину.
REGNUM 28 ноября в 05:26
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