Экономика

ИзвестияИзвестияМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Андрей Иванов.
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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известия17:11

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБК18:34

Миллиардеры из списка Forbes предложили проекты на 70 трлн Минфину

РЕН ТВ18:06

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ФедералПресс21:34
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