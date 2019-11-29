Экономика
ИзвестияМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Андрей Иванов.
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Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Бывшего начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимира Финько нашли мертвым в его доме в Краснодаре.
Экономика
«Газпром» ждал этого – эксперт о победе «Нафтогаза» в шведском суде
Суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в споре с "Нафтогазом".
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит газовый вентиль 1 января
"Нафтогаз" считает, что "Газпром" закрутит газовый вентиль 1 января 2020 года.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Политика
На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана
Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
Происшествия
Появился новый способ мошенничества с банковскими картами
СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Транспорт
Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД
Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
Шоу-бизнес
Вера Брежнева рассказала, что «беременна» не человеком
Знаменитая украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева рассказала, что "беременна" не человеком.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Общество
В «Роскосмосе» обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции
"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.
Политика
Рейтинг Зеленского ускоренно падает
Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского снизился до 52%.
Единоборства
Фергюсон высказался о чемпионском бое с Нурмагомедовым
Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник
Сирийская армия сбила беспилотник турецких ВВС. Дрон упал возле селения Хаму на севере провинции Хасеке.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Происшествия
В Норильске пьяные подростки забили 40-летнего мужчину в его квартире
В одной из квартир Норильска обнаружили тело 41-летнего мужчины с синяками, ссадинами и ранами.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Общество
Россия избрана в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО
Генассамблея государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии выбрала девять новых членов, Россия — в их числе.
Армия и оружие
Министр обороны Британии назвал Россию угрозой для НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал усилить международное сотрудничество для противостоянии России, которая представляет реальную угрозу для НАТО.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Здоровье
Восемь сотрудниц родильного отделения забеременели одновременно
Восемь сотрудниц родильного отделения больницы в американском городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, забеременели одновременно.