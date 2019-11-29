Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Андрей Иванов.

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

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