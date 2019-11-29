Экономика
ИзвестияМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Андрей Иванов.
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Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Экономика
Свинину признали угрозой китайской экономике
В ноябре цены на свинину в Китае оказались на 30 процентов выше, чем годом ранее.
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
Ирина Яровая предложила ввести в начальной школе предмет «Моя Россия»
Пансионы опеки Ирина Яровая предложила также создать в пилотном режиме на территории ЦФО и ДФО в пилотном режиме в 2020–2022 годах два пансиона опеки и воспитания для детей-сирот по примеру пансиона воспитанниц Министерства обороны.
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник
Сирийская армия сбила беспилотник турецких ВВС. Дрон упал возле селения Хаму на севере провинции Хасеке.
Спорт
МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России
Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны Honor V30 и V30 Pro
Honor сегодня представила несколько своих новинок, среди которых первый 5G смартфон Honor View 30.
Спорт
Ласицкене потребовала от главы USADA «следить за языком»
Общество
Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Общество
Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту
В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Происшествия
В Приморье разыскивают подозреваемых в убийстве казачьего атамана
На официальном портале Хасанского районного суда отмечается, что убитый 37-летний мужчина являлся казачьим атаманом из соответствующего общества Владивостока.
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей села
Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Армия и оружие
Глава Минобороны Британии назвал Россию реальной угрозой для НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является реальной угрозой для НАТО, для противостояния с которой нужно усилить международное сотрудничество.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Хоккей
Три очка Гусева принесли «Нью-Джерси» победу над «Монреалем»
Ранее сообщалось, что Гусев набрал первые десять очков в НХЛ.
Политика
Трамп впервые с необъявленным визитом прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Мелании 28 ноября неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Политика
Турецкая газета назвала Россию «стихийным бедствием» для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Общество
Амурский экономический форум открылся в Благовещенске
На Амурском экономическом форуме состоятся презентация инвестиционного потенциала России и Китая, дискуссионная площадка "Благовещенск-Хэйхэ-2050", выступление SММ и СRМ спикеров.