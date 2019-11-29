Экономика
ИзвестияМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Андрей Иванов.
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с чего всё началось
Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.Известиявчера в 16:01
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Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана
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Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: новый Skoda Octavia отпраздновал свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праги 11 ноября.
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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс выйти в плей-офф ЛЕ
После пяти туров ЦСКА (два очка) занимает четвертое место в турнирной таблице группы H. Армейцы лишились шанса выйти в плей-офф Лиги Европы.
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Россия впервые поставила Габону стрелковое вооружение
Россия поставила Габону оружие на безвозмездной основе. Оно будет использоваться для борьбы с браконьерством и охраны нацпарков.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
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Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Футбол
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Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.
Политика
Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан
Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл с незапланированным визитом Афганистан, где встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных там американских военных с Днем благодарения, сообщает Белый дом.
Транспорт
На двух направлениях МЦД произошли сбои в движении поездов
В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что на двух направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) в связи с проверкой составов утром в пятницу, 29 ноября, были увеличены интервалы движения поездов.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые встретилась с новорожденной сестрой
Старшая дочь футболиста от Юлии Началовой уже встретилась с маленькой сестрой.
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Путин отменил ежемесячное пособие по уходу за ребёнком
Пособие в 50 рублей выплачивалось семьям с 1994 года Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий выплату ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Культура
Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом Start
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
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Общество
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Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
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Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Происшествия
Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке
Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
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Матвеев день: что запрещено делать 29 ноября
Считается, что 29 ноября не стоит делать покупки, так как они окажутся неудачными – одежда быстро износится или разонравится, техника сломается.
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
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Сирийские военные сбили турецкий беспилотник
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Наука
Новый тест выявит рак простаты в домашних условиях
Группа ученых из Университета Восточной Англии и Университетской больницы Норфолка и Норвича представили тест, с помощью которого можно определить наличие рака предстательной железы в домашних условиях.
Общество
Елизавета II решила отказаться от престола
Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Общество
В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур
В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.