Экономика

ИзвестияИзвестияМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Андрей Иванов.
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с чего всё началось

Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
Известия28 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Экс-министр: Минфин взял цифры вложений богачей в инвестпроекты с потолка

Национальная служба новостейвчера в 02:00

Инвестиции в транспорт в 2019 году составили 2,4 трлн рублей

News.ru29 ноября в 07:10

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБК28 ноября в 18:34

Миллиардеры из списка Forbes предложили властям РФ проекты на 70 триллионов рублей

URA.Ru28 ноября в 20:25

Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

Forbes29 ноября в 02:59

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВ28 ноября в 18:06

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известия28 ноября в 17:11
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Происшествия

Автобус с пассажирами слетел с трассы в Забайкалье

Газета.Ru 02:34
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Политика

В США назвали самые странные советские автоматы

Эксперты журнала The National Interest вспомнили об интересных советских экспериментальных образцах автоматов, которые не приняли на вооружение.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Политика

Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известия вчера в 23:50
Происшествия

Самолёт с российскими туристами вылетел с Хайнаня в Казань

Самолёт авиакомпании I Fly вылетел из города Санья на китайском курортном острове Хайнань в Казань после двухдневной задержки рейса.
RT на русском 01:43
Политика

МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана

Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Коммерсантъ 02:13
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика

Максим Галкин повторно высмеял власть и отказался от участия в выборах

Век вчера в 08:54
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru вчера в 15:39
Армия и оружие

Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

В министерстве сообщили, что с 1 декабря на боевое дежурство в составе ВКС России заступает новейшая РЛС загоризонтного обнаружения типа «Контейнер», которая находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру вчера в 22:26
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому «защищать Украину»

По совету Кравчука, на переговорах с Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель Зеленскому следует занять оборонительную позицию и "защищать Украину", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112".
Российская газета 02:22
Происшествия

Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу

РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Футбол

«Спартак» вылетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

Спорт-Экспресс вчера в 08:51
Единоборства

Менеджер Хабиба высмеял МакГрегора за выбор соперника

FightTime.ru вчера в 14:45
Происшествия

В Ярославле после взрыва газа эвакуировали жильцов многоэтажки

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ярославской области, взрыв произошел в 22:30 в квартире 23, расположенной на третьем этаже во втором подъезде многоэтажки.
Российская газета 02:53
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
РИА Новости вчера в 22:04
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Кино

Самые дорогие мультфильмы в мире

Рассказываем, в какую круглую сумму обошлись волосы Рапунцель, одежда шотландской принцессы Мериды и путешествия аниматоров в Норвегию в поисках вдохновения для «Холодного сердца».
Фильм Про 02:00
Авто

Названы изменения с 1 декабря для российских автомобилистов

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Наука

Ученые назвали «утренний» напиток, предотвращающий смертельные болезни

Ученые отмечают, что на этом целебные свойства кофе на заканчиваются.
РЕН ТВ 01:40
Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Misanec.ru 02:10
Армия и оружие

В Британии признали превосходство российской артиллерии

News.ru вчера в 08:51
Армия и оружие

Украинский командир убил солдата из-за нежелания воевать

Газета.Ru 01:23
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости вчера в 06:46
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
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