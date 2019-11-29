Экономика
ИзвестияМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Андрей Иванов.
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с чего всё началось
Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.Известиявчера в 16:01
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
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Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
Транспорт
Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов
Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
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Глава Чехии связал срыв бизнес-миссии в Казань с отчетом контрразведки
Отчет чешской контрразведки о «российских шпионах» мог привести к срыву поездки министра сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана в Казань.
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В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ
Технологии
Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России
В России обнаружен новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения.
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
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Пригожин объяснил астрономические гонорары Ротару
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Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Рак поджелудочной железы является агрессивным типом рака, но врачи как правило не обнаруживают болезнь до тех пор, пока она хорошо не разовьется.
Общество
Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов
Армия и оружие
Первый МРК проекта 22800 с морским ЗРК «Панцирь-М» готов к выходу на испытания
Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Спорт
Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Политика
Депутат Рады предложила «приглушить» свободу слова на Украине
Киеву следует «приглушить» на Украине свободу слова, заявила народный депутат от «Слуги народа» и журналист Ольга Василевская-Смаглюк.
Футбол
Эксперт Бубнов проанализировал игру «Краснодара» в матче с «Базелем»
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру "Краснодара" в матче со швейцарским "Базелем" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей села
Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Политика
Разгон летних московских протестов изучат в ООН
Обращение к спецдокладчикам ООН было направлено еще в августе Международной правозащитной группой "Агора", эксперты которой зафиксировали нарушение сразу нескольких положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
Общество
Госдума намерена запретить банкам брать комиссию за оплату ЖКХ
Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за оплату коммунальных платежей, разрабатывается в Госдуме.
Шоу-бизнес
Певица Валерия не может и не хочет рожать детей от Иосифа Пригожина
Отечественная певица Валерия объяснила причину, по которой не родила детей от своего супруга Иосифа Пригожина.
Энергетика
Китайские эксперты оценили значение газопровода «Сила Сибири»
«Запуск газопровода не только позволит увеличить поставки голубого топлива в целевые районы, но и будет иметь большое значение для улучшения газопроводной инфраструктуры, даст импульс рыночной конкуренции, что позволит снизить цены на газ», – передает ТАСС слова помощника директора департамента торговли трубопроводным газом Шанхайской нефтегазовой биржи Сюн Вэя.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Экономика
Налоги Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод
Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Происшествия
СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Общество
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
Гаджеты
Обладателей первых 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы в 2020 году
Большая часть ранее проданных смартфонов с поддержкой 5G-сетей уже в следующем году перестанет выполнять свои функции на должном уровне.