Экономика
РИА НовостиМиллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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с чего всё началось
Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.Известиявчера в 16:01
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Авто
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Представители компании отметили, что перед началом серийного производства новой модели была модернизирована линия по сборке техники.
Общество
В России появится предупреждающее о приближении машин приложение
Происшествия
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Общество
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Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
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Экономика
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Общество
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Текст законопроекта о бытовом насилии будет размещен в пятницу на сайте Совета Федерации, у всех заинтересованных сторон будет две недели, чтобы представить свои замечания, сообщила журналистам в четверг спикер СФ Валентина Матвиенко.
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Политика
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Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
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Политика
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Накануне чешские СМИ сообщили, что самолет, на котором находились члены бизнес-миссии страны во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не получил разрешение на вылет из Москвы в Казань.