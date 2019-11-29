Экономика

РБКРБКМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил замглавы Минфина Андрей Иванов, передают «Известия».
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с чего всё началось

Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
Известия28 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Экс-министр: Минфин взял цифры вложений богачей в инвестпроекты с потолка

Национальная служба новостей02:00

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВ28 ноября в 18:06

Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

Forbesвчера в 02:59

Миллиардеры из списка Forbes предложили властям РФ проекты на 70 триллионов рублей

URA.Ru28 ноября в 20:25

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБК28 ноября в 18:34

Инвестиции в транспорт в 2019 году составили 2,4 трлн рублей

News.ruвчера в 07:10

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известия28 ноября в 17:11
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Политика

Глава Минэнерго Украины рассказал о прогрессе в переговорах по газу

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что во время российско-украинских переговоров по газовому вопросу в Вене были сделаны «шаги вперёд».
RT на русском вчера в 16:15
Спорт

Лыжница Непряева стала третьей в гонке на 10 км на этапе КМ в Руке

Россиянка Наталья Непряева завоевала бронзу в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.
RT на русском 05:11
Авто

В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Автоновости дня 27 ноября в 11:25
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Происшествия

Первого замглавы СУ СК по Свердловской области задержали за взятку

Первого заместителя руководителя СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко задержали за взятку в 18 миллионов рублей от адвоката, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 05:07
Футбол

«Ювентус» хочет бесплатно заполучить двух игроков «Челси»

Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
Soccer.ru 05:10
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 28 ноября в 01:28
Футбол

Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Российская газета 04:42
Происшествия

В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
RT на русском 05:17
Происшествия

Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот

Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
REGNUM 03:41
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика Сегодня 28 ноября в 08:03
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК 27 ноября в 23:00
Общество

Мама девочки «с маской Бэтмена» показала дочь после операции в России

Американка Кэрол Феннер, которая привезла в Россию свою дочь для проведения операции по удалению огромного родимого пятна на ее лице, показала видео с первыми результатами лечения.
ТВ Центр 28 ноября в 10:19
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Футбол

Гвардиола заявил о готовности продлить контракт с «Манчестер Сити»

Чемпионат 01:31
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем.
Вечерняя Москва 28 ноября в 11:52
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Коммерсантъ вчера в 20:06
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Политика

Володин рассказал о риске выхода ряда областей из состава Украины

Национализм и притеснение национальных меньшинств может привести к выходу нескольких областей из состава Украины, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 03:55
Происшествия

В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек

В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.
ТАСС вчера в 21:31
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

РИА Новости вчера в 21:33
Футбол

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
RT на русском 03:29
Общество

Что изменится в российских законах в декабре 2019 года

Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
РБК 04:02
Общество

Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»

РИА Новости 04:46
Авто

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
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