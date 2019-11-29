Экономика
РБКМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил замглавы Минфина Андрей Иванов, передают «Известия».
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с чего всё началось
Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.Известия28 ноября в 16:01
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Экс-министр: Минфин взял цифры вложений богачей в инвестпроекты с потолка
Национальная служба новостей02:00
Миллиардеры из списка Forbes предложили властям РФ проекты на 70 триллионов рублей
URA.Ru28 ноября в 20:25
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