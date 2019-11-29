Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.

с чего всё началось

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил замглавы Минфина Андрей Иванов, передают «Известия».

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Политика В Севастополе задержали украинскую шпионку В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.

Общество Раскрыты подробности первого разговора устроившего бойню солдата с отцом Отец расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье солдата Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о том, как прошла его первая встреча с сыном в следственном изоляторе (СИЗО).

Общество Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.

Авто Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.

Гаджеты Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10 В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.

Общество Как изменится жизнь россиян с 1 декабря News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Политика Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.

Общество Российский снайпер попал в цель с двух километров в полной темноте Российский снайпер Сергей Шмаков в условиях полной темноты сумел при помощи винтовки СВЛК-14 «Сумрак» точно поразить удаленную на 1 920 метров неподсвечиваемую мишень размером 60 на 60 сантиметров, тем самым установив мировой рекорд по дальности ночного выстрела.

Общество Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.

Экономика У «Осколбанка» отозвали лицензию ЦБ РФ отозвал лицензию у "Осколбанка", зарегистрированного в Старом Осколе. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Единоборства Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.

Происшествия СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Культура Пресняков-старший предложил отправить Панайотова на «Евровидение-2020» Пресняков-старший согласился с мнением профессионалов, что на «Евровидение» должен ехать певец Александр Панайотов, у которого не получается попасть на песенный конкурс с 2005 года.