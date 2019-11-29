Экономика

РБКРБКМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил замглавы Минфина Андрей Иванов, передают «Известия».
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с чего всё началось

Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
Известиявчера в 16:01

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Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

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«Известия»: российские миллиардеры готовы инвестировать в экономику 70 трлн рублей

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Список Forbes готов предложить Минфину проекты на сумму 70 трлн рублей

News.ruвчера в 17:47

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБКвчера в 18:34

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВвчера в 18:06

Миллиардеры из списка Forbes предложили властям РФ проекты на 70 триллионов рублей

URA.Ruвчера в 20:25

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известиявчера в 17:11
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Политика

В Севастополе задержали украинскую шпионку

В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
BFM.ru 02:46
Общество

Раскрыты подробности первого разговора устроившего бойню солдата с отцом

Отец расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье солдата Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о том, как прошла его первая встреча с сыном в следственном изоляторе (СИЗО).
Lenta.ru 03:56
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Происшествия

Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи

Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Регион online 01:16
Общество

Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии

Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
РБК 01:01
Авто

Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом

Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.
Car.ru вчера в 12:36
Гаджеты

Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10

В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
3DNews 03:05
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Общество

В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай

В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
RT на русском вчера в 23:15
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Вести.Ru 27 ноября в 02:10
Авто

Новый Renault Sandero станет современным

Сообщается, что Dacia Sandero получит в третьем поколении новую платформу.
Тарантас Ньюс 26 ноября в 03:04
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru вчера в 13:43
Общество

Российский снайпер попал в цель с двух километров в полной темноте

Российский снайпер Сергей Шмаков в условиях полной темноты сумел при помощи винтовки СВЛК-14 «Сумрак» точно поразить удаленную на 1 920 метров неподсвечиваемую мишень размером 60 на 60 сантиметров, тем самым установив мировой рекорд по дальности ночного выстрела.
Lenta.ru 04:06
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
РИА Новости 03:54
Транспорт

В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
RT на русском 03:36
Экономика

У «Осколбанка» отозвали лицензию

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Осколбанка", зарегистрированного в Старом Осколе. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
Российская газета 01:40
Единоборства

Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя

По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Нева Спорт вчера в 11:43
Общество

Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х

Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Газета Малый бизнес вчера в 14:02
Авто

Volvo представила гибридный XC60 для России

Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
AutoNews 02:59
Происшествия

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 02:52
Энергетика

«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
РИА Новости 03:24
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Культура

Пресняков-старший предложил отправить Панайотова на «Евровидение-2020»

Пресняков-старший согласился с мнением профессионалов, что на «Евровидение» должен ехать певец Александр Панайотов, у которого не получается попасть на песенный конкурс с 2005 года.
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

Климкин предложил украинцам отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в соцсетях предложил объявить бойкот продукции Apple из-за позиции компании по Крыму.
Свободная Пресса 01:32
Гаджеты

Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Профиль вчера в 07:44
Армия и оружие

На Украине успешно испытали крылатую ракету «Нептун»

На Украине успешно испытали дозвуковую маловысотную противокорабельную крылатую ракету Р-360 "Нептун".
Газета.Ru 03:56
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