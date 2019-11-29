Экономика

РБКРБКМиллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил замглавы Минфина Андрей Иванов, передают «Известия».
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с чего всё началось

Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

Forbes02:59

Список Forbes готов предложить Минфину проекты на сумму 70 трлн рублей

News.ruвчера в 17:47

Миллиардеры из списка Forbes предложили властям РФ проекты на 70 триллионов рублей

URA.Ruвчера в 20:25

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБКвчера в 18:34

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВвчера в 18:06

«Известия»: российские миллиардеры готовы инвестировать в экономику 70 трлн рублей

ТАСС01:32

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известиявчера в 17:11
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Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Здоровье

Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака

В феврале этого года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год.
Новые Известия вчера в 01:13
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Политика

Россия и Украина обсудили претензии по газу

Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф рассекретил свою новую возлюбленную

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, пришел в себя после болезненного расставания с экс-возлюбленной, певицей Кети Топурией.
Bimru.ru 04:20
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
RT на русском вчера в 18:51
Происшествия

Власти Москвы охарактеризовали семью погибшей второклассницы

Восьмилетняя девочка свела счеты с жизнью после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он присылал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же.
Московский Комсомолец 03:57
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 27 ноября в 05:23
Технологии

Российские банки обнаружили на Android новый вирус, похищающий деньги

Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android.
РИА Новости 02:44
Политика

На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

Газета.Ru вчера в 21:59
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Общество

Суд заочно арестовал раввина по делу о «библиотеке Шнеерсона»

Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
РЕН ТВ вчера в 13:07
Общество

В закон о домашнем насилии внесли понятие «примирение»

В финальной версии закона о профилактике домашнего насилия появился пункт, обязывающий профильные некоммерческие и общественные организации помогать жертве и агрессору достичь примирения, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 03:59
Политика

В Кремле подтвердили ответ Макрона на послание Путина по РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Известия вчера в 07:32
Здоровье

Скворцова прогнозирует пик заболеваемости россиян гриппом в январе

Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в январе.
Слово и Дело 27 ноября в 07:20
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 27 ноября в 06:29
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
РИА Новости 03:54
Единоборства

Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя

По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Нева Спорт вчера в 11:43
Общество

Защита Шамсутдинова будет просить об изменении меры пресечения

Адвокат устроившего стрельбу в военной части в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил "Газете.Ru", что защита будет просить об изменении меры пресечения.
Газета.Ru 04:25
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:37
Авто

В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто

Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
РИА Новости вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Общество

В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина

Зарплаты сотрудников, которые занимаются боевой ракетной техникой и ядерным оружием на западе, в 10–20 раз больше, чем в России.
РБК вчера в 16:43
Транспорт

За бесплатный проезд по МЦД заплатит частный перевозчик

На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится.
Известия 00:28
Технологии

В России создали интеллектуальный уличный фонарь

В России создали интеллектуальный уличный фонарь с системой управления освещением.
РБК 04:20
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