Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМиллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБКвчера в 18:34

«Известия»: российские миллиардеры готовы инвестировать в экономику 70 трлн рублей

ТАСС01:32

Миллиардеры из списка Forbes предложили властям РФ проекты на 70 триллионов рублей

URA.Ruвчера в 20:25

Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

Forbes02:59

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВвчера в 18:06

Список Forbes готов предложить Минфину проекты на сумму 70 трлн рублей

News.ruвчера в 17:47

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известиявчера в 17:11
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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

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Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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Шведский «Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

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Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
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Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

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