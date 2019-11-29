Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМиллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
Известия28 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Экс-министр: Минфин взял цифры вложений богачей в инвестпроекты с потолка

Национальная служба новостей02:00

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВ28 ноября в 18:06

Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

Forbesвчера в 02:59

Миллиардеры из списка Forbes предложили властям РФ проекты на 70 триллионов рублей

URA.Ru28 ноября в 20:25

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБК28 ноября в 18:34

Инвестиции в транспорт в 2019 году составили 2,4 трлн рублей

News.ruвчера в 07:10

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известия28 ноября в 17:11
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Путин высказался об «ахинее» на российском телевидении

Путин пояснил, что "ахинеей" считает слова различных "политических экспертов", которые приходят на передачи, транслируемые на канале "Россия 1".
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Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
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Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Оренбургом» перенесён на резервную дату в связи с болезнью большого количества футболистов сочинского клуба.
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Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель назвал мракобесием попытки украинской делегации лишить представителей крымчан слова на форуме под эгидой ООН.
РИА Новости 01:44
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

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МВД завело дело по факту смертельной аварии под Красноярском

Газета.Ru 02:44
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Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.
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Автомобили инвалидов предложили оснастить системой для управления жестами представители рабочей группы при Национальной технологической инициативе.
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Фергюсон подписал контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым

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В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

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Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

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РИА Новости вчера в 20:50
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В Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»

Мощный взрыв произошел около четырех утра 30 ноября в отделении «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева.
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Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
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Футбол

Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
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Политика

На Украине заявили о потере смысла существования страны

29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
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Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
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По мнению исследователей, мужчинам не принесут вреда 24 грамма чистого алкоголя в день, женщинам — ровно вдвое меньше.
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Ученые нашли динозавров, у которых зубы менялись каждые два месяца

Американские специалисты провели исследование остатков зубов плотоядного динозавра рода «Майюнгазавр», который обитал на острове Мадагаскар 70 млн лет назад.
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Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
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Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке

Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 28 ноября в 15:28
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Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

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Эксперт оценил слова украинского министра о прямых поставках газа

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.
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Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии

В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
BFM.ru вчера в 23:00
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