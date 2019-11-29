Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМиллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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с чего всё началось

Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
Известиявчера в 16:01

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Инвестиции в транспорт в 2019 году составили 2,4 трлн рублей

News.ru07:10

Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБКвчера в 18:34

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВвчера в 18:06

«Известия»: российские миллиардеры готовы инвестировать в экономику 70 трлн рублей

ТАСС01:32
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