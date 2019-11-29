Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМиллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Капитала вложение: список Forbes предложил Минфину проекты на 70 трлн

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.
Известиявчера в 16:01

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Минфин нашел 70 трлн рублей на инвестпроекты у участников списка Forbes

Forbes02:59

Список Forbes готов предложить Минфину проекты на сумму 70 трлн рублей

News.ruвчера в 17:47

Миллиардеры из списка Forbes предложили властям РФ проекты на 70 триллионов рублей

URA.Ruвчера в 20:25

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

РБКвчера в 18:34

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

РЕН ТВвчера в 18:06

«Известия»: российские миллиардеры готовы инвестировать в экономику 70 трлн рублей

ТАСС01:32

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Известиявчера в 17:11
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
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Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
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Вышел короткометражный сиквел «Инопланетянина» Спилберга

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Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

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Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
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МВД нашло замену наказанному за фото из дела Голунова пресс-секретарю

В июле Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания Meduza Ивана Голунова.
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Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

REGNUM 05:39
Общество

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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»

«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
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Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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Skoda начала производство новой Octavia

Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.
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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит «Холодное сердце 2». Первая часть мультфильма в 2013 году стала хитом и принесла студии Walt Disney рекордную прибыль.
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РИА Новости 07:07
Игры

Слухи: до конца года Capcom анонсирует как минимум одну новую игру

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Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
РИА Новости 27 ноября в 10:28
Экономика

Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод

Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
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Общество

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Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM вчера в 21:04
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США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

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Общество

В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай

Маркелов отметил, что «Сила Сибири» — с учетом общей протяженности по территории РФ и КНР — является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и во всем мире.
ПолитРоссия 03:13
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
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