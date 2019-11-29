Экономика
РИА НовостиМиллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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с чего всё началось
Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.Известиявчера в 16:01
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Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Футбол
Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Кино
Вышел короткометражный сиквел «Инопланетянина» Спилберга
Вышел короткометражный сиквел фильма «Инопланетянин», снятого американским режиссёром Стивеном Спилбергом в 1982 году.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Происшествия
МВД нашло замену наказанному за фото из дела Голунова пресс-секретарю
В июле Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания Meduza Ивана Голунова.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Футбол
Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»
«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Авто
Skoda начала производство новой Octavia
Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Культура
«Холодное сердце» поделится новогодним настроением
Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит «Холодное сердце 2». Первая часть мультфильма в 2013 году стала хитом и принесла студии Walt Disney рекордную прибыль.
Здоровье
Самарские прокуроры начали проверку после отказа клиник делать аборты
Прокуратура проводит проверку после того, как треть частных клиник в Самарской области отказались проводить аборты после обращения министерства здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Игры
Слухи: до конца года Capcom анонсирует как минимум одну новую игру
По неподтверждённой информации, Capcom активно работает над ремейком Resident Evil 3. Выход игры ожидается в 2020 году, а дебютный показ вполне может состояться и на предстоящей церемонии.
Культура
В Третьяковской галерее открылась выставка графики передвижников
Организаторы выставки добавили, что в двух последних залах посетители увидят произведения, которые сами передвижники на своих выставках представляли как графику.
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Экономика
Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод
Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Общество
Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи
Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Происшествия
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
Происшествия
Униженную на чаепитии второклассницу избили в школе
Общество
В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай
Маркелов отметил, что «Сила Сибири» — с учетом общей протяженности по территории РФ и КНР — является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и во всем мире.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").