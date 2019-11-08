с чего всё началось

Совокупное состояние миллиардеров в мире сократилось с $8,9 трлн до $8,5 трлн в 2018 году по сравнению с 2017 годом, следует из совместного отчета швейцарского банка UBS и консалтинговой компании PwC.

Состояние миллиардеров в мире сократилось впервые за 5 лет

Общество Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Бакаев прокомментировал слова Уткина о «Спартаке» Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал слова известного журналиста и блогера Василия Уткина о том, что красно-белым ещё не скоро предстоит играть с лучшими европейскими командами.

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Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Политика Помпео назвал стабильность на Украине проектом США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".

Политика Бывший министр Украины спрогнозировал скорый развал страны Неспособность руководства Украины решать основные задачи приведёт к распаду государства на мелкие части по примеру Югославии, заявил 8 ноября бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.