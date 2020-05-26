с чего всё началось

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19. Об этом 26 мая сообщает Forbes.

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

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