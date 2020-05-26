Экономика
REGNUMМиллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19. Об этом 26 мая сообщает Forbes.
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с чего всё началось
Число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца выросло с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние — с $392 млрд до $454 млрд, сообщает Forbes.Коммерсантъ26 мая в 08:36
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Российские миллиардеры разбогатели на 62 млрд долларов за время пандемии
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