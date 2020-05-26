с чего всё началось

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19. Об этом 26 мая сообщает Forbes.

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

Здоровье До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.

Общество «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 774

Происшествия Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости. 5

Шоу-бизнес Шубская родила Овечкину второго сына Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская. 288

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1,3K

Общество Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,2K

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла. 257

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.

Армия и оружие СМИ Китая: Польше придется заплатить за свое антироссийское поведение Автор статьи в китайском издании считает, что Россия не собирается терпеть такое недружественное поведение Варшавы и намерена принимать ответные меры: Белый медведь не собирается быть послушным мишкой.

Политика Байден назвал Трампа абсолютным дураком Абсолютным дураком назвал президента США Дональда Трампа кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден, 27 мая в интервью телеканалу CNN. 155

Религия Православные празднуют Вознесение Господне Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне. 290

Кино Уральские осуждённые сняли эффектное видео о борьбе с COVID-19 В Екатеринбурге осуждённые ИК-2 26 мая сняли видео о борьбе с коронавирусом под музыку из фильма «Охотники за привидениями».

Общество Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров. 48

Происшествия Экс-глава Новосибирского облсуда Римма Шатовкина обвинила ФСБ в мести 27 мая на заседании ВККС адвокат Шатовкиной Геннадий Шишебаров заявил, что уголовное преследование может быть связано с профессиональной деятельностью экс-главы облсуда. 2

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.

Политика Российские пограничники отмечают профессиональный праздник Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая. 1