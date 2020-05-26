За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.

с чего всё началось

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19. Об этом 26 мая сообщает Forbes.

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Здоровье Глеб Никитин отменил карантин в поселке Мухтолово Ардатовского района Губернатор Глеб Никитин 26 мая подписал постановление о снятии, на основании предписания главного санитарного врача Нижегородской области от 25 мая, карантина в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района Нижегородской области.

Общество Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса в Москве Власти Москвы приняли решение о введении третьего пакета мер поддержки бизнеса в столице, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге. 32

Здоровье Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. 504

Общество Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение. 1,1K

Происшествия Взяты под стражу участники перестрелки на Каширском шоссе Взяты под стражу участники перестрелки на Каширском шоссе Чертановский райсуд Москвы по ходатайству Следственного комитета РФ (СКР) арестовал до 24 июля Максима Евлампьева, Германа Титенока и Вадима Русанова, участвовавших, по версии следствия, в вызвавшей большой резонанс перестрелке на Каширском шоссе в минувшее воскресенье. 10

Здоровье О влиянии коронавируса на зрение рассказала врач-офтальмолог Ранее ученые, которые исследуют влияние коронавируса на организм, сообщали о проникновении инфекции в щитовидную железу, развитии ее в кишечнике, что даже назвали новым очагом заражения, а также вирус провоцирует серьезные проблемы с сердцем или даже может стать причиной инсульта. 9

Политика Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников. 11

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 207

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 856

Кино Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2» Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME. 11

Космос Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее.

Политика США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2» Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. 276