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ТАССТАССМиллиардеры в США разбогатели за время пандемии более чем на $500 млрд

Американские миллиардеры с 18 марта, с начала пандемии, разбогатели в совокупности более чем на $500 млрд. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в докладе американской неправительственной организации Institute for Policy Studies ("Институт политических исследований"), опубликованном 4 июня.
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Перечислены разбогатевшие в период эпидемии миллиардеры

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Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов

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Миллиардеры США, несмотря на коронавирус, с марта разбогатели на $565 млрд

ПРАЙМвчера в 15:10

Американские миллиардеры разбогатели за время пандемии более чем на $500 млрд

Московский Комсомолецвчера в 23:47
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