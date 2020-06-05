Американские миллиардеры с 18 марта, с начала пандемии, разбогатели в совокупности более чем на $500 млрд. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в докладе американской неправительственной организации Institute for Policy Studies ("Институт политических исследований"), опубликованном 4 июня.

Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии более чем на $500 млрд

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