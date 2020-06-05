Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМиллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов

На фоне потери почти 43 миллионами американцев своих рабочих мест, совокупное состояние американских миллиардеров за последние 11 недель, с момента начала пандемии коронавируса, увеличилось на 565 миллиардов долларов и достигло 3,51 триллиона.
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Перечислены разбогатевшие в период эпидемии миллиардеры

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Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов

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Московский Комсомолецвчера в 23:47
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