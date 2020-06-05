Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМиллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов

На фоне потери почти 43 миллионами американцев своих рабочих мест, совокупное состояние американских миллиардеров за последние 11 недель, с момента начала пандемии коронавируса, увеличилось на 565 миллиардов долларов и достигло 3,51 триллиона.
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Миллиардеры США с марта разбогатели на 565 млрд долларов

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Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 500 млрд долларов

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Американские миллиардеры разбогатели за время пандемии более чем на $500 млрд

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Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии более чем на $500 млрд

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Перечислены разбогатевшие в период эпидемии миллиардеры

Lenta.ru01:35

Миллиардеры США, несмотря на коронавирус, с марта разбогатели на $565 млрд

ПРАЙМвчера в 15:10

Эксперт: Изменения в мире после пандемии больше отразятся на политике, чем экономике

Аргументы неделивчера в 08:59
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
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В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

В России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
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Происшествия

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки у 57 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

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Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
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Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия 03 июня в 09:16
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Здоровье

В Прикамье у воспитанника детсада обнаружили коронавирус

Глава региона Дмитрий Махонин дал поручение министерствам образования и здравоохранения усилить профилактику коронавирусной инфекции в дошкольных образовательных учреждениях, где организованы дежурные группы, а также наладить оперативное межведомственное взаимодействие.
Российская газета вчера в 07:52
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Космос

Астрофизики: Астероид Оумуамуа является водородным айсбергом

Известно, что Оумуамуа является первым в истории межзвездным телом, который пролетел через Солнечную систему.
Дни24 02 июня в 01:30
Общество

В проповеди уральского священника нашли признаки экстремизма

Коммерсантъ вчера в 12:37
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Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

РИА Новости 00:50
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Общество

Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
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Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
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В Москве побит полувековой рекорд по осадкам

Рекорд 51-летней давности по осадкам был побит в четверг, 4 июня, в Москве.
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Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
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Энергетика

Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день

Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут 6 июня, сообщили ТАСС в Минэнерго.
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Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

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Общество

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Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
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Происшествия

Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.
Lenta.ru вчера в 01:49
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Здоровье

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
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Красноярские власти обвинили МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС

РИА Новости 03:15
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Происшествия

В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб

Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
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В США разработают меры по защите инвесторов, работающих с Китаем

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