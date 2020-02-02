Шоу-бизнес

НТВНТВМиллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина теперь рассчитывает лишь на собственные силы. Перед тем как покинуть дом матери-тирана, Плаксина умоляла отца спасти ее, но тот сообщил дочери, что ничем помочь не может.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

«Она выпивает»: Дана Борисова прокомментировала скандал с Любовью Успенской

Дни2411:32

Миллионер Александр Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Актуальные Новости13:15

Дочь Успенской отказалась от обвинений в адрес матери: на НТВ хотели грязи

News.ru12:56

«Не трогай! Нет! Они меня силой берут»: дочь Успенской затолкали в машину и увезли к маме

Комсомольская правда18:30

Смена веры, физическое насилие и запрещенные вещества: подробности скандальной программы с дочерью Успенской

StarHit.ru09:21

«Папа – пофигист»: Плаксина сообщила, что Успенская уже год не живет с мужем

Телепрограмма10:11

«Она была в лапах этих зверей»: Любовь Успенская рассказала о происшествии с дочерью

7Дней.ру03:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Актуальные Новости 10:35
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости 17:09
Шоу-бизнес

Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами

Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
News.ru 14:48
Общество

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Реальное время 01:39
Общество

Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
RT на русском 21:39
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

На одной из своих производственных линий, АвтоВАЗ приступил к сборке опытной партии обновленной модели LADA Largus.
Car.ru вчера в 13:51
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV.
РИА Новости 05:35
Футбол

«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Metaratings 16:53
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как выдающийся британский фильм года.
RT на русском 16:37
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Происшествия

Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске

Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске.
Российская газета 22:31
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
НТВ 05:35
Шоу-бизнес

Перестать называть мужиком мужа Бородиной предложила Барановская

По мнению телеведущей Курбан Омаров находится на гране банкротства. Юлия Барановская активно ведет свой микроблог и общается с подписчиками.
Privet-Rostov.ru 03:20
Общество

КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
ТАСС 21:43
Наука

Химики создали новый катализатор для производства прозрачных полимеров

NewInform 31 января в 10:29
Происшествия

В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

Ведомости 10:50
Энергетика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ 21:40
Политика

Глава Керчи подала в отставку после ситуации с блокадниками

Депутат Государственной думы России Александр Хинштейн сообщил, что глава Керчи Мая Хужина вместе со своим заместителем Ларисой Щербулой написали заявления об увольнении.
Городовой 31 января в 00:31
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:52
Космос

Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени

Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Российская газета 31 января в 06:58
Наука

Слой за слоем: как работает 3D-принтер

Готовый слой смещается вниз, и печатается новый, и так до тех пор, пока не будет готов весь элемент.
Популярная механика 31 января в 07:17
Здоровье

Первоклассники Белогорска досрочно выходят на каникулы

Чтобы не допустить распространения ОРВИ и гриппа, первоклассников Белогорска досрочно отправили на каникулы.
АСН24 21:58
Футбол

Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
Советский спорт вчера в 12:46
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад.
Российская газета 22:08
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru 21:25
Общество

Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 06:14
Политика

Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
REGNUM 13:55
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Рамблер 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Любовь Успенская
Певица
Советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное