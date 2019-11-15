Футбол

MetaratingsMetaratingsМиллионер купил английский клуб и назначил себя главным тренером

Бизнесмен и миллионер Гленн Тампли стал новым владельцем клуба «Ромфорд», который выступает в одной из низших английских лиг. После того, как Тампли оформил сделку по покупке команды, он сразу назначил себя главным тренером, а также приобрёл 14 новых футболистов.
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Британский миллионер купил клуб, назначил себя главным тренером и приобрел 15 игроков за один день

Sportbox.RUвчера в 00:31

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

РИА Новости15 ноября в 15:12

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Миллионер купил английский клуб и стал тренером. Его команда проиграла 1-й матч

Чемпионат12:19

Английский бизнесмен купил клуб, назначил себя главным тренером, подписал 15 новичков и проиграл первый матч

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Миллионер творит дичь в английском футболе: купил клуб, уволил тренера и возглавил команду сам. Еще недавно он был наркоманом и хотел покончить с собой

Спорт день за днемвчера в 09:29

Миллионер купил английский клуб и назначил себя главным тренером

Metaratings12:37
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