Футбол
MetaratingsМиллионер купил английский клуб и назначил себя главным тренером
Бизнесмен и миллионер Гленн Тампли стал новым владельцем клуба «Ромфорд», который выступает в одной из низших английских лиг. После того, как Тампли оформил сделку по покупке команды, он сразу назначил себя главным тренером, а также приобрёл 14 новых футболистов.
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Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Неловкий момент: Друг МакSим показал настоящее лицо певицы
Певица МакSим в последнее время не радует своих поклонников.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Общество
В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега
Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
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Политика
Лукашенко предложил России бесплатно давать оружие Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва могла бы передать бесплатно или в аренду оружие белорусским военным, которые в том числе обеспечивают защиту и РФ.
Общество
Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов
В Париже 105 человек были задержаны в годовщину первой акции протеста "желтых жилетов", сообщает в субботу агентство Associated Press.
Экономика
Основательница китайского конкурента Starbucks стала миллиардером
Как совладелец китайской сети кофеен создал конкурента Starbucks и стал миллиардером Дженни Цянь, бывший операционный директор Car Inc. и UCar, открыла сеть кофеен эконом-класса Luckin Coffee в 2017 году.
Футбол
Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе
Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе своего партнёра по команде нападающего Магомеда Митришева.
Энергетика
Ценам на бензин в России предсказали падение
В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9 процента.
Происшествия
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В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в общежитии в Киеве, есть жертвы
Взрыв в одном из общежитий Киева унес жизни двух человек. Информацию подтвердили в полиции украинской столицы.
Общество
Смерть Джеймса ле Мезюрье: он слишком много знал
Смерть выглядит странной и загадочной.
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
В Минздраве Саратовской области заявили, что все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Кино
Мединский рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино
Ранее сообщалось, что руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к Мединскому с предложением изменить правила демонстрации фильмов, в которых упоминаются наркотики.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Политика
В Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным
Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Молодожены охотно признаются друг другу в любви в социальных сетях и появляются вместе на светских мероприятиях, но под одной крышей так и не живут.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Шоу-бизнес