Футбол
MetaratingsМиллионер купил английский клуб и назначил себя главным тренером
Бизнесмен и миллионер Гленн Тампли стал новым владельцем клуба «Ромфорд», который выступает в одной из низших английских лиг. После того, как Тампли оформил сделку по покупке команды, он сразу назначил себя главным тренером, а также приобрёл 14 новых футболистов.
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Британский миллионер купил клуб, назначил себя главным тренером и приобрел 15 игроков за один день
Sportbox.RU16 ноября в 00:31
Английский бизнесмен купил клуб, назначил себя главным тренером, подписал 15 новичков и проиграл первый матч
Спорт-Экспрессвчера в 13:06
Миллионер купил английский клуб и стал тренером. Его команда проиграла 1-й матч
Чемпионатвчера в 12:19
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