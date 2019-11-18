Футбол
MetaratingsМиллионер купил английский клуб и назначил себя главным тренером
Бизнесмен и миллионер Гленн Тампли стал новым владельцем клуба «Ромфорд», который выступает в одной из низших английских лиг. После того, как Тампли оформил сделку по покупке команды, он сразу назначил себя главным тренером, а также приобрёл 14 новых футболистов.
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Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Армия и оружие
Зачем Киев пополняет свои вооружённые силы западной военной техникой
Состав Военно-морских сил Украины пополнили два подержанных американских патрульных катера типа Island, получившие названия «Старобельск» и «Славянск».
Кино
Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel
Футбол
Сборная Англии разгромила команду Косово
Сборная Англии разгромила национальную команду Косово в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Общество
CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей
Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую в Петербурге Анастасию Ещенко
В станице Старовеличковской Краснодарского края похоронили аспирантку Анастасию Ещенко, которая была жестоко убита экс-доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Политика
США поддержали протесты в Иране
США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ при разгоне анархистов в Афинах
Сотрудники правоохранительных органов из отряда полицейского спецназа применили при разгоне нападавших на них анархистов в Афинах слезоточивый газ.
Экономика
Сбербанк сообщил весть для россиян: кому положено 30 тысяч рублей
В Сбербанке рассказали, кто может с легкостью рассчитывать на выплаты в 30 тысяч рублей ежемесячно после наступления пенсионного возраста, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Российскую газету».
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Наука
Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян
Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.
Происшествия
Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Автоспорт
Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии
Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
В Китае назвали четыре слабых места России
В Китае назвали четыре слабых места России, которые не дают ей стать по-настоящему сильной державой.
Авто
В России за последние два года увеличилась цена на Chevrolet Niva
Происшествия
Активисты сообщили о задержании 70 человек на турнире по единоборствам
В Москве сотрудники полиции пришли на турнир по боевым искусствам в память антифашиста Ивана Хуторского и задержали около 70 человек.
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Армия и оружие
Американский беспилотник провёл разведку у российских баз в Сирии
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk был замечен вблизи побережья Сирии, где находятся база ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.
Политика
Президент Сербии Вучич госпитализирован из-за проблем с сердцем
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 15 ноября, был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Происшествия
Авария оставила без тепла более трех тысяч жителей города Корсаков
Авария оставила без теплоснабжения более 3 тысяч жителей города Корсакова на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС.