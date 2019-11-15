Футбол
MetaratingsМиллионер купил английский клуб и назначил себя главным тренером
Бизнесмен и миллионер Гленн Тампли стал новым владельцем клуба «Ромфорд», который выступает в одной из низших английских лиг. После того, как Тампли оформил сделку по покупке команды, он сразу назначил себя главным тренером, а также приобрёл 14 новых футболистов.
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Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
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Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
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Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
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Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
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Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Наука
Ученые нашли на Земле самое мертвое место
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Наука
Новейшие технологии помогли раскрыть одну из загадок Древнего Египта
В Древнем Египте священных птиц для проведения ритуальных захоронений ловили в дикой природе.
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
В Тбилиси на площади перед парламентом начался митинг с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.
Армия и оружие
СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане
Армия и оружие
США раскрыли «типичный» план нападения на Россию
Созданная в октябре текущего года Шестнадцатая воздушная армия Военно-воздушных сил (ВВС) США меняет способы ведения боевых действий, в частности, касающиеся возможностей прорыва российских эшелонированных систем противовоздушной обороны (ПВО).
Игры
Фил Спенсер считает, что стриминг игр не будет популярным ещё долго
Глава Xbox Фил Спенсер в интервью BBC снова разочаровал поклонников стриминговых сервисов. По его мнению, они ещё долго не станут массовыми.
Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Авто
Китайцы показали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Стоит отметить, что оригинал стоит практически в десять раз дороже, ведь на китайском рынке Range Rover Sport предлагается от 1,22 млн юаней, что составляет около 11,1 млн рублей.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в общежитии в Киеве, есть жертвы
Взрыв в одном из общежитий Киева унес жизни двух человек. Информацию подтвердили в полиции украинской столицы.
Футбол
Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
Транспорт
Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД
Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Гаджеты
LG запатентовала смартфон с раздвижным экраном
LG называет эту модель «расширяемым смартфоном» – и вряд ли можно было бы придумать описание лучше.
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Авто
Ferrari представила новый спорткар начального уровня
Спорткар начального уровня с минималистичным дизайном разработан на базе кабриолета Portofino.
Здоровье
Трансляция технологий: опухоль простаты удалили в онлайн-режиме
В ходе мероприятия хирурги провели две высокотехнологичные операции по удалению опухолей простаты, которые транслировались в режиме онлайн.
Общество
Верховный лидер Ирана поддержал повышение цен на бензин
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне проходящих в стране протестов выступил в поддержку решения властей страны поднять цены на бензин, сообщает "Интерфакс".